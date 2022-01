Durant le week-end des 26 et 27 septembre, le siège du Secours populaire a été cambriolé. Près de 7 000€ de tickets restaurant et service et 3000€ en liquide ont été dérobés. Un appareil photo, une caméra et un vidéo projecteur ont aussi disparu dans le cambriolage.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire