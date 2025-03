Caen. Situation de crise : un exercice prévu au Palais des sports

Pas de panique si vous croisez d'importants moyens de secours dans le secteur du Palais des sports mercredi 12 mars. La préfecture organise un exercice d'ampleur afin de préparer et d'améliorer la réactivité des services de l'Etat face à une situation de crise.

"Cet exercice mobilisera les services de secours, les forces de l'ordre et plusieurs autres acteurs institutionnels et partenaires. Il permettra de tester les dispositifs de coordination et de réponse opérationnelle en situation de crise majeure", est-il précisé. Ces événements "affectant gravement la population dans le cadre d'un scénario simulé" sont susceptibles de perturber ponctuellement la circulation dans le secteur, de 9h à 16h.