Malherbe lance le premier "maillot intelligent"

Il ne s'agit pas d'une tunique qui empêche un joueur de se retrouver hors jeu ou d'éviter un tacle par derrière, mais tout simplement d'un vêtement à l'intérieur duquel est floqué un flashcode.

Mis au point par la société Madewis, ce concept permet alors à toutes les personnes équipées d'un téléphone mobile dit smartphone (Android, Blackberry, Iphone...) de scanner le flashcode pour atterrir ensuite sur une source d'informations liée au Stade Malherbe. "L'objectif n'est pas forcément marketing, mais plutôt de lancer un grand test pour développer la proximité entre le club et les fans", soutient le responsable communication du SMC, Pilou Mokeddel. "Acheter ce maillot, c'est devenir plus fan que fan... puisque chaque supporter pourra alors obtenir une information unique en temps réel, avant, pendant et après les matchs, comme la feuille de match, le mot d'un joueur..."

La responsable de la boutique du club, Vinciane Perchey parle de son côté "d'une grande avancée". "L'avantage du textile, au contraire d'un flashcode imprimé sur du papier, c'est qu'on le conserve sur une très longue période", explique-t-elle. Et les tests ont prouvé que 250 lavages ne suffisait pas à abîmer le flocage !

Le produit sera disponible dès l'entame de la saison prochaine. Outre Malherbe, seuls les clubs de Montpellier, Grenoble, Dijon et Sedan en seront dotés. Pour disposer d'un flashcode intégré à son maillot, il faudra alors débourser 3,60 ¤ en plus des 69 ¤ que coûte la tunique des Rouge et Bleu. Le club du président Fortin espère bien surfer sur ce concept novateur.

> Audio : écoutez Pilou Mokeddel. à ce sujet...