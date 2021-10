Paris (AFP). L'Union des démocrates et des écologistes naît avec la bénédiction du PS

L'Union des démocrates et écologistes (UDE) a tenu samedi sous les auspices du PS son congrès fondateur à Paris, en proclamant son soutien à la politique du gouvernement et sa volonté d'y exercer des responsabilités. Le mouvement, présidé par le sénateur Jean-Vincent Placé, résulte de l'union du Front démocrate de Jean-Luc Bennahmias avec Ecologistes!, fondé par le député François de Rugy. Les trois hommes avaient posé les bases de cette union quelques jours après la démission avec fracas de MM. Placé et de Rugy d'Europe Ecologie-Les Verts, dont ils avaient dénoncé la "dérive gauchiste". "Oui, nous soutenons le gouvernement, oui, nous soutenons (le président) François Hollande. Nous sommes des gens responsables, pragmatiques", a déclaré dans son discours introductif le président du Front démocrate Jean-Luc Bennahmias dont la formation s'est unie au mouvement Ecologistes! du député ex-EELV François de Rugy pour former l'UDE. "Des journalistes me disent parfois: +vous faites ça parce que vous voulez gouverner+ () Nous assumons pleinement: si nous créons un rassemblement, c'est parce que nous considérons que l'écologie a vocation à entrer au gouvernement", a déclaré M. de Rugy devant une assistance d'environ 300 personnes, rassemblées à l'appel des deux formations dans une salle de la Cité des sciences et de l'industrie (Paris XIXe). Au premier rang de l'assistance se trouvait le premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis. Des membres du PRG, du Mouvement des progressistes de Robert Hue, du MRC et du Mouvement écologiste indépendant étaient également présents. M. Cambadélis a salué à la tribune la démarche impulsée par l'UDE. "Vous êtes l'avant-garde du chemin de l'union", leur a-t-il dit. "Bravo pour avoir décidé dès le départ de vous situer du côté de la gauche du réel, la gauche de la transformation écologique et sociale de notre société", les a-t-il félicités. Le patron du PS a une nouvelle fois plaidé pour l'unité de la gauche aux régionales et fait la promotion du "référendum" que le PS organise ce week-end sur ce thème avec l'UDE et Génération écologie. - Pas d'inféodation au PS - Un temps annoncé, Robert Hue n'était finalement pas présent. Il a salué dans un message la naissance du mouvement, tout en mettant en garde contre une inféodation au PS. "Toute construction unitaire, toute alliance, ne peut réussir que si elle s?écarte d?un statut dominant pour les uns et de supplétif pour les autres () Nous aurions aimé que les élections régionales soient une étape significative de cette union dans la diversité de chacun, dès le premier tour. Mais, les choix sectaires des uns et l?hégémonie persistante des autres n?ont malheureusement pas permis que cette union se construise pleinement, nationalement", a écrit M. Hue. Sans doute soucieux de marquer son indépendance vis-à-vis de l'exécutif, M. Bennahmias avait commencé son discours en rappelant à François Hollande sa promesse de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim avant la fin du quinquennat. Il a aussi fait observer une minute de silence en mémoire du militant écologiste Rémi Fraisse, mort le 26 octobre 2014 au cours d'un rassemblement contre la construction du barrage de Sivens (Tarn). Le PRG a de son côté rappelé samedi son souhait de voir se bâtir un "Nouvelle Force Progressiste", et annoncé avoir sollicité en ce sens le Front démocrate, le MdP, Ecologistes!, Cap21, le Mei et le MRC. La naissance de l'UDE est la conséquence d'une crise politique ouverte au sein d'EELV après la décision de Cécile Duflot de ne pas participer au gouvernement de Manuel Valls au printemps 2014. Elle rassemble d'ores et déjà, outre MM. de Rugy et Placé, les députés Véronique Massoneau, Christophe Cavard, François-Michel Lambert, la sénatrice Aline Archimbaud et une quinzaine d'élus locaux.

