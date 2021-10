L'Agenda en Normandie : lundi 19 octobre

MANCHE



Mardi et mercredi, le Cirque Pinder fait étape à Saint-Lô au Parc Expo pour vous présenter son nouveau spectacle. Toutes les infos complémentaires sur cirquepinder.com. Notez aussi que pour deux places achetées sur le site la 3ème est offerte.



Ce week-end, c'est le salon des chocolats et des douceurs à Granville. Au programme : des ateliers pour vos enfants, des démonstrations, des dégustations, des expositions de chef d'oeuvres en chocolat. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 19h à la salle de l'archipel de Granville. Plus d'infos ICI



CALVADOS



Mardi soir, assistez à l'avant-première du film «Seul sur Mars» avec Matt Damon. Au cours d'une mission spatiale habitée sur Mars, et à la suite d'un violent orage, l'astronaute Mark Watney est laissé pour mort et abandonné sur place par son équipage. C'est ce mardi soir à 20h30 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Vendredi, suivez la rencontre entre le SM Caen et le FC Nantes sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match comptant pour la 11ème journée de Ligue 1. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest à partir de 18h30 avec Sylvain Letouzé et Maxence Gorréguès.



ORNE



Mardi soir, assistez à l'avant-première du film «Seul sur Mars» avec Matt Damon. Au cours d'une mission spatiale habitée sur Mars, et à la suite d'un violent orage, l'astronaute Mark Watney est laissé pour mort et abandonné sur place par son équipage. C'est ce mardi soir à 19h45 au Méga CGR de Saint-Saturnin.



Tout ce week-end, la piste de karting d'Aunay-les-Bois acceuille le triple championnat de France de karting. A l'affiche de la manifestation se retrouveront 3 catégories fédérales concernant les jeunes ainsi que les féminines, avec 3 titres décernés à la fin du meeting. Retrouvez plus d'infos ICI