Peine plancher de trois ans ferme

Le 6 avril dernier, vers 23h40, rue de Geôle, il traîne avec un groupe d’amis, tous plus ou moins SDF, et plus ou moins ivres. Joe réclame le remboursement de 10 ¤ à l’un d’entre eux, qui ne les a pas sur lui. Le prévenu, 2,60 grammes d’alcool par litre de sang, entreprend de servir “d’intermédiaire”. Il assène des coups de pied et de poing au visage du débiteur. Pour finir, il lui prend la puce de son portable, pour garantir le remboursement. La victime, qui est sous curatelle renforcée, appelle la police.

“Rien à voir là dedans”

En comparution immédiate vendredi 8 avril, le prévenu témoigne : “Je me rends compte qu’à chaque fois, c’est pareil. A la base, j’avais rien à voir là dedans. Une fois que je suis parti, dans l’alcool, ou la violence, je ne sais pas m’arrêter”. Le tribunal a condamné N. D à la peine plancher de trois ans de prison ferme. Viennent s’y ajouter six mois issus de la révocation d’un sursis antérieur. La victime recevra elle 250 ¤ de provision à valoir sur un préjudice qui sera fixé après une expertise médicale à venir.