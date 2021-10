Paris (AFP). Retraites complémentaires: FO et la CGT disent non à l'ultime proposition du Medef

Les négociations sur l'avenir des retraites complémentaires ont pris fin vendredi après-midi avec un ultime projet du Medef, refusé d'emblée par FO et la CGT, ont appris des journalistes de l'AFP. Le Medef, qui veut reporter de fait l'âge de départ à la retraite, a donné aux syndicats un délai de deux heures pour réfléchir. La CFDT, la CFTC et la CFE-CGC n'avaient pas encore annoncé leur position à 17H00. En début d'après-midi, le Medef a soumis une dernière trame d'accord aux syndicats, maintenant son système de bonus-malus pour inciter les salariés à travailler plus longtemps, avec une décote rabaissée à 10% pendant trois ans, une proposition susceptible de rallier les autres organisations. Toujours opposés au principe d'un abattement des pensions, FO et la CGT ont quitté la réunion, destinée à trouver le moyen de renflouer les caisses déficitaires des régimes de retraites complémentaires Agirc (cadres) et Arrco (tous les salariés du privé). S'il a modifié son projet, l'objectif du patronat reste le même, inciter les salariés à travailler plus longtemps. Selon le texte, à partir de 2019, les salariés seraient incités à travailler une année de plus, une fois qu'ils auraient rempli les conditions nécessaires pour partir avec une retraite à taux plein (âge légal de 62 ans et durée de cotisation de 41,5 ans). Un salarié remplissant ces deux conditions qui déciderait de prendre sa retraite à 62 ans verrait sa retraite complémentaire amputée de 10% la première année, 10% la seconde et 10% la troisième avant d'obtenir une retraite à taux plein à 65 ans. La précédente mouture proposait 15, 12 et 10%. En revanche, s'il travaille jusqu'à 63 ans (soit 4 trimestres de plus) ce malus dégressif et temporaire sera annulé. S'il reste deux ans de plus en activité (8 trimestres), il bénéficiera d'un bonus, pendant un an, de 10%. Bonus qui grimpe à 20% s'il travaille trois ans de plus (12 trimestres), à 30% pour quatre ans de plus (16 trimestres). Une personne qui devrait travailler jusqu'à 64 ans pour obtenir toutes ses annuités devrait ainsi partir à la retraite à 65 ans pour ne pas subir de décote.

