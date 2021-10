Parlons de Morning Glory, une comédie américaine sur la télévision, avec Rachel McAdams, Harrisson Ford et Diane Keaton.



Bien qu’elle soit jeune, jolie, dynamique et ambitieuse, Becky Fuller est en pleine traversée du désert professionnelle et sentimentale.

Aussi, lorsqu’on propose à cette productrice TV de reprendre "Daybreak", la matinale la moins regardée du pays, elle accepte le défi sans hésiter. Pour booster l’audience, elle décide d’engager Mike Pomeroy, le journaliste de légende de la chaîne. Mais le charisme de Mike n'a d'égal que ses caprices de star, et ses relations sont électriques avec Colleen Peck, sa co-présentatrice. Les coups bas hors-plateau s’accompagnent très vite de petites phrases assassines à l’antenne…

Dans le même temps, Becky craque pour un producteur de la chaîne, mais sentiments et travail ne font pas toujours bon ménage. Parviendra-t-elle à sortir l’émission de l’impasse et à trouver l’amour ?

Mêlant recherche de connaissance de soi et comédie, ce film est une réussite. Le rôle d'Harrisson Ford est surprenant et lui va finalement comme un gant. On est peu habitué à le voir dans la comédie pure, on a l'habitude de l'homme d'action un peu roublard. Et bien avec le grincheux de service avec un égo surdimensionné il s'offre une nouvelle variété de rôle.

Avec ses répliques cinglantes il nous enchante, mais il faut dire que le duo avec Diane Keaton marche très bien. Il aurait pu être difficile pour la jeune Rachel McAdams de s'imposer à côté de ces 2 monstres sacrés du cinéma ; mais sa fraicheur et sa vitalité lui permettent de réussir ce défi. On s'attache à son personnage et on souhaite que Daybreak fasse le plein d'audience.

Morning Glory est un film dont on ressort avec le sourire, qui nous met de bonne humeur et qui réussit son pari de comédie.

Morning Glory, à voir depuis mercredi au cinéma.