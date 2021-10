Jérusalem (AFP). Cisjordanie: un Palestinien abattu après avoir poignardé un soldat (armée)

Un Palestinien déguisé en journaliste selon l'armée israélienne a poignardé et blessé sérieusement un soldat vendredi près de la colonie de Kiryat Arba, non loin de Hébron en Cisjordanie occupée, avant d'être abattu. Le Palestinien était déguisé en photographe de presse, "ce qui lui a permis d'approcher les soldats", a dit à l'AFP un porte-parole de l'armée, Ary Shalicar. Des images non authentifiées de l'incident diffusées sur internet montrent un homme allongé portant une chasuble jaune et un tee-shirt tagué "press" en travers de la poitrine. Le porte-parole de l'armée n'a pu dire dans un premier temps si les images avaient effectivement été prises à Kiryat Arba. Mais il a précisé que l'agresseur portait bien une chasuble quand il a approché les soldats. Le soldat visé a été évacué avec des blessures sérieuses. Ses camarades ont tué l'assaillant, a dit l'armée. Cette agression est la dernière en date d'une série de plus d'une vingtaine d'attaques de la part de Palestiniens contre des Israéliens et des juifs depuis le 3 octobre. La Cisjordanie et Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël, sont en proie depuis le 1er octobre à des troubles qui se sont étendus ensuite à la bande de Gaza et font craindre une nouvelle intifada. Les violences ont fait 34 morts, dont plusieurs auteurs d'attentats, et des centaines de blessés côté palestinien, sept morts et des dizaines de blessés côté israélien.

