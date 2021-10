Le neuneu du jour : un cambrioleur allemand...

Après s'être introduit dans une maison, et après avoir dérobé un téléphone portable, un ordinateur et des encas, le voleur s'est introduit dans le cellier. Mais la porte s'est refermée derrière lui et n'a pas pu la rouvrir.

Il a donc été contraint d'appeler les forces de l'ordre pour brièvement retrouver la liberté avant d'être enfermé à nouveau dans une cellule.

Déjà connu des services de police pour des faits similaires, l'homme a été libéré en attente de son procès.