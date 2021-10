Rouen : un distributeur de légumes en plein centre-ville

Il y a trois semaines, Pierre Lambard, jeune exploitant de Pissy-Pôville, a ouvert "le marché Saint-Joseph", un distributeur automatique de légumes au niveau de la place du Boulingrin à Rouen. Si l'initiative est unique à Rouen, elle n'est pas nouvelle. "J'avais vu ce système à la campagne et j'ai eu envie de créer un magasin en centre-ville pour me rapproche du consommateur", indique Pierre Lambard, qui a repris l'exploitation de ses parents en août 2012.

Après quatre mois d'attente pour obtenir l'autorisation de la ville, Pierre Lambard a installé des casiers dans lesquels il range légumes en tout genre, jus de pomme et oeufs. Le client n'a ensuite qu'à sélectionner le casier qu'il souhaite, à payer en espèces ou en billets et à récupérer ses produits. "C'est très simple d'utilisation et je suis alerté en direct par sms de ce qui est vendu ; je peux donc venir recharger les casiers quand il le faut."

Des producteurs mieux rémunérés

Les jus de pomme, vendus 2,90€ la bouteille, sont produits par l'exploitant agricole. Les légumes, eux, viennent de Saint-Martin-de-Boscherville, tandis que les oeufs proviennent d'Etoutteville. L'objectif de Pierre est simple : "bien rémunérer les producteurs". Les prix sont quant à eux raisonnables, comptez 2€ pour six oeufs et 2,40€ pour un potimarron de taille moyenne.

Pour ceux qui redoutent que ce nouveau type de commerce ne rompe le lien social, il n'y a pas à craindre. Ce jeudi matin, les habitués et les nouveaux clients sont nombreux à se croiser. "Je vis au dessus et j'achète très souvent des tomates, des carottes, des pommes de terre, des betteraves et des oeufs", indique Chantal, une fidèle cliente qui n'achètera rien ce matin mais vient voir si de nouveaux produits sont disponibles. D'autres personnes se croiseront ce jeudi matin et s'échangeront même des conseils. "Le potimarron, ça se mange avec la peau, ça a un super goût de noisette", conseille ce passant, intrigué par les casiers.

Pierre Lambard a même installé une boîte dans laquelle il récolte toutes les demandes de ses clients. "Beaucoup demandent si du fromage, de la crème et des volailles seront mis en vente prochainement." Rien d'inenvisageable pour le producteur qui doit malgré tout gérer la question de la réfrigération si la viande rejoint les casiers.

L'initiative semble séduire les clients qui apprécient également la large plage horaire du marché. Et s'il faut rajouter d'autres casiers, "ce ne sera pas un problème, le local fait 300m2" assure Pierre. L'affaire est dans la boîte.

Pratique. Le marché Saint-Joseph, ouvert tous les jours de 8h à 22h au 2 rue des Marronniers à Rouen.