(VIDEO) Au sud de Caen, 80 ans de patrimoine détruits à l'explosif

Des dizaines d'enfants et de très nombreux riverains avaient fait le déplacement pour observer au-delà d'un périmètre de sécurité les dernières minutes de l'existence du four à griller, détruit à l'explosif pour des raisons de sécurité. Entre applaudissements devant le spectacle pyrotechnique et pleurs d'enfants, plus de 80 ans de patrimoine se sont évanouis en quelques secondes.

Les réactions sur place :