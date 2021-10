Ce sera l'esplanade St-Gervais pour la Foire Saint-Romain à Rouen !

Il aura donc fallu deux jours de tractations intenses, une journée de blocage mardi et une dernière réunion de 4h la nuit dernière pour qu'Etat, forains et élus parviennent à un accord. Et chacun semble préserver l'essentiel. Les élus ont obtenu que la foire St Romain se tienne sur l'esplanade Saint-Gervais en 2015 et dans les années à venir tandis que les forains sont assurés de pouvoir réinvestir les quais bas rive gauche à l'horizon 2023.

"Nous avons été débordés par des éléments extérieurs" Gérard Poetschke

L'heure était donc aux congratulations. Le maire de Rouen Yvon Robert a salué "un grand esprit de responsabilité qui a permis d'élaborer ce protocole d'accord" et a rappelé que la foire "était un événement majeur de la ville de Rouen auquel les forains, les habitants et les élus sont extrêmement attachés". Gérard Poetschke, représentant des forains et célèbre gérant de L'Ours Noir se disait lui très satisfait de l'accord même s'il concéde qu'il va lui falloir maintenant "convaincre" une partie des forains partisane du bras de fer.

Quant au chaos de mardi dernier, Yvon Robert a rappelé que les événements qui s'étaient déroulés "n'étaient pas acceptables". Gérard Poetschke a assuré qu'ils avaient "été débordé par des éléments extérieurs" et qu'il les regrettait.

L'esplanade Saint-Gervais aménagée

Le protocole d'accord, lui, est succint. Il tient en deux phases.

La première : la foire se tiendra jusqu'en 2022 sur l'esplanade Saint-Gervais et sera aménagée au fil des années : "Nous allons mettre en place un groupe de travail permanent dès décembre pour décider d'aménagements complémentaires pour améliorer encore le site", a annoncé le président de la Métropole Frédéric Sanchez. Les hangars 15, 16 et 23 pourraient, dans les années à venir, être l'objet de compromis entre élus et forains. Quant au stationnement et aux transports en commun, ils seront renforcés dès cette année.

Retour sur les quais en 2023

La seconde phase : le déménagement à l'horizon 2023 de la foire sur les quais bas rive gauche. Problème : les travaux - construction de la nouvelle gare, aménagement des quais bas, travaux sur la trémie - pourraient modifier la géographie des lieux. La foire pourrait être concentrée non pas sur un seul site mais sur plusieurs, tous en bord de Seine. Yvon Robert a évoqué une extension du site de la foire "au-delà du Pont Corneille, en face de l'Ile Lacroix et de la future gare", un lieu qui n'est pas encore aménagé. Pour les forains, ce retour sur les quais bas, s'il est respecté, a fait la différence : "Nous avions sous-estimé collectivement la conviction des forains selon laquelle il fallait rester sur ce site historique."

Une foire mineure ?

Si l'heure était aux poignées de mains et aux sourires, tout n'est pourtant pas réglé. Gérard Poetschke a évoqué une "foire peut-être mineure" cette année, une foire de transition et a espéré pouvoir ouvrir ses portes le 24 octobre, sans certitude. Dernier point qu'il est encore difficile d'évaluer : la trace que laisse la journée de mardi dans l'esprit des habitants de la Métropole, pour beaucoup exaspérés par le chaos qui a régné sur la ville en ce début de semaine.