Nyon (Suisse) (AFP). Crise Fifa: début de la réunion d'urgence de l'UEFA

La réunion d'urgence de l'UEFA, suite à la suspension de son président Michel Platini, s'est ouverte jeudi au siège de l'institution à Nyon, avec en toile de fond une éventuelle demande de report de l'élection à la présidence de la Fifa pour laquelle le Français est candidat. Il s'agira aussi pour le Français de constater si la majorité des 54 fédérations qui composent l'UEFA lui apportent encore leur soutien, alors que déjà certaines fédérations ont exprimé des réserves. Ce sommet européen de crise a débuté à 11h00 par une réunion du comité exécutif de l'UEFA, sous la présidence du premier vice-président de l'institution, l'Espagnol Angel Maria Villar Llona, 65 ans, chargé selon les statuts de de pallier l'empêchement du président. Elle doit durer jusqu'à 14h00 et sera suivie à partir de 15h00 d'une deuxième réunion élargie aux représentants des 54 fédérations membres de l'UEFA, qui devrait elle durer au moins jusqu'à 17h00, a indiqué un porte-parole de l'UEFA. La journée se terminera par une conférence de presse du secrétaire général de l'UEFA, Gianni Infantino, vers 18h00. Au cours de la réunion du comité exécutif doivent être abordées "la question de la suspension de Michel Platini et celle d'une éventuelle demande de report de l'élection présidentielle à la Fifa", a précisé une source proche de l'UEFA. Suspendu jeudi 8 octobre pour 90 jours de toute activité liée au football pour un versement de 1,8 million d'euros reçu en 2011 du président de la Fifa Joseph Blatter, Michel Platini n'a pas le droit de prendre part à cette réunion d'urgence. Le président de la Fédération allemande de football (DFB), Wolfgang Niersbach, a estimé jeudi que si le +cas Platini+ entraînait l'UEFA dans le scandale de la Fifa, ce serait "fatal". "On doit éviter cela de toutes nos forces. On doit protéger l'UEFA", a souligné l'Allemand dans un entretien jeudi à l'hebdomadaire Die Zeit. M. Niersbach avait demandé dès jeudi dernier à Platini "de juger s'il (pouvait) maintenir sa candidature avec cette lourde charge" (la suspension).

