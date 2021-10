L'Agenda en Normandie : jeudi 15 octobre

MANCHE



Demain, assistez au concert d'Oxmo Puccino Trio au Théâtre des Unelles à Coutances. Un violoncelle, une guitare, une voix, un spectacle intimiste qui met l’accent sur les mots et révèle les talents de conteur du rappeur parisien originaire du Mali. C’est la rencontre de trois instruments, trois personnalités pour un moment hors du temps fait de magie, de poésie et de convivialité. C'est ce vendredi à 20h30. L'entrée varie entre 10 et 20€. Plus d'infos ICI



Le collectif des soirées Twin poursuit son 35ème anniversaire et vous prépare un concert d’automne exceptionnel à la Bazoge. Ce samedi, ne manquez pas le concert de Shoes in Dub emmené par l'ex-batteur du groupe Indochine. Toutes les infos à retrouver sur Les Twin



Ce dimanche, participez à "La Marche des Roses" à Granville. 5km de marche au départ du site du Roc au profit de la lutte contre le cancer du sein. Inscrivez-vous dés maintenant sur la page Facebook "Roses en Baie" et sur ICI et dimanche toute la matinée sur le site du Roc à Granville.



CALVADOS



Tout ce week-end et jusqu'à lundi à Ouistreham, c'est la 3ème étape du Funboard Tour 2015. Une épreuve comptant pour le Championnat de France de cette discipline. Les coureurs s’élancent par poule ou en flotte sur un parcours de plusieurs bouées. Le but est d’aller le plus vite possible entre et autour des marques, afin de passer la ligne d’arrivée en tête. Sont attendus, à cette occasion, les meilleurs concurrents français habitués du circuit mondial. Plus d'infos sur ICI



Ce samedi, venez vous divertir à Caen. La bibliothèque du centre-ville vous propose un jeu grandeur nature. Dés 11h, menez une enquête dans la bibliothèque. C'est gratuit et ouvert à tous. Retrouvez plus d'infos sur ICI



ORNE



Demain, assistez au concert du groupe de rock/metal Headcharger à la Luciole à Alençon. Le dernier album des caennais «Black Diamond Snake» est sorti en 2014. C'est ce vendredi à partir de 19h. L'entrée est libre et gratuite. Retrouvez la programmation complète de la Luciole sur La Luciole



A partir de demain et jusqu'à dimanche, se tient le Festival d'Alençon Fil et Dentelle. 3 jours dédiés à l'art du fil (broderie, tricot, patchwork, feutrage) et à la dentelle. Un festival où tout l'art du fil est mis à l'honneur à travers un salon d'une quarantaine d'exposants, des conférences, des expositions, des ateliers découvertes et diverses animations. C'est 5€ le pass 3 jours et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d'infos sur Festival d'Alençon