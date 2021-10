Festival international "La chaine d'or" dans le sud Manche

Le festival se veut un moment d'ouverture internationale où de nombreuses cultures sont mises en avant. Tous les publics sont conernés et les spectacles ont diffrentes formes: Danse folklorique des enfants, danse tzigane, lecture, chant, cinema, spectacle, exposition de peintures, artisanat et des icones, ateliers des langues et de cuisine, musique britannico- americaine, etc.

Le programme complet de la manifestation est disponible dans les mairies et offices de tourismes de Donville- les- bains, Granville, Jullouville, Carolles, Sartilly et Avranches.

Ecoutez Oxan Akhmetova nous parler de ce 1er festival, avec ce qu'on a déjà pu voir hier pour la journée d'ouverture: