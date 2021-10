Basket : fin de saison morose à Mondeville

Avant de recevoir Villeneuve d'Ascq pour le dernier match de la saison régulière, la huitième place était le meilleur classement auquel pouvait prétendre les Mondevillaises. Inutile de dire qu'il est très éloigné du podium visé initialement...

Dans le Pas-de-Calais, les coéquipières d'Aurélie Bonnan (15 rebonds) ont lutté pour la victoire durant trois quarts-temps. Après trente minutes de jeu, le score était de parité (45-45). Arras avait bien pris jusqu'à huit points d'avance sur le deuxième quart (34-26), mais Mondeville était rapidement revenu. Seulement, les dix dernières minutes se sont révélées à sens unique pour les Demoiselles arrageoises.

« Le changement de défense adverse et l'absence du point de fixation qu'on avait auparavant à l'intérieur nous ont fait mal, explique Hervé Coudray. On a manqué de patience sur les trois-quatre premières attaques et on a ensuite un peu joué la peur au ventre. » Avec 18 pertes de balle contre 5 du côté arrageois et 2 rebonds offensifs contre 14, Mondeville ne pouvait pas espérer beaucoup mieux. Les Normandes tenteront d'évacuer cette saison pleine de regrets samedi 16 avril à Bourges, lors des demi-finales de la Coupe de France. La mission paraît impossible, mais l'imprévisibilité des Mondevillaises entretient un infime espoir d'exploit.