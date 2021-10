Tennis de table : duel de promus entre le SPO Rouen et Boulogne-Billancourt

Le SPO Rouen se prépare à une série de deux matchs consécutifs à l'extérieur. Le premier à Boulogne-Billancourt, ce mardi 13 octobre, le second à Caen, lundi 19 octobre. Contre Boulogne, Eric Varin, coach du SPO, s'attend à une rencontre difficile : "C'est une équipe qui s'est bien renforcée à l'intersaison avec le recrutement de l'Anglais Paul Drinkhall et du Chinois Zaï Chao". Le premier est le nouveau leader du club (n°5 national), le second s'affirme comme le troisième homme fort (n°33).

Ce nouveau trio a bien débuté sa saison, avec un premier déplacement conclu par un match nul à Hennebont, l'un des favoris du championnat, et une victoire à domicile face à Angers. Seul Paul Drinkhall reste décevant, avec seulement une victoire en trois matchs. Mais l'équipe est bien portée par l'international français Emmanuel Lebesson(n°20), victorieux de ses trois rencontres.

"Pas là pour faire de la figuration"

Du côté normand, les joueurs vont essayer de capitaliser sur leur bonne performance à domicile face à Hennebont, où ils avaient arraché le match nul. Eric Varin espère que ce petit miracle va aider son équipe face à Boulogne : "Chaque joueur a remporté un match, ça leur a donné confiance à chacun. Nous montrons aussi aux autres équipes que nous ne sommes pas là pour faire de la figuration."

Ruiwu Tan (n°8), Wei-Dong Shi (n°36) et Jesus Cantero (n°61) vont devoir une nouvelle fois réaliser l'exploit pour ramener un résultat de Boulogne-Billancourt.