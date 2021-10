Innovation : Factem produit un casque haute-performance pour les pilotes

Ce 14 octobre, les organismes haut et bas-normands Seinari et Miriade vont remettre six prix à des projets normands innovants dans le cadre du concours régional Y'a d'l'idée. A Bayeux, le projet EF7 de la société Factem fait partie des 21 nominés. Entretien avec Philippe Chanteau et Simon Bazin, respectivement directeur des opérations et responsable R&D chez Factem.