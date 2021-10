New York (AFP). Dell va racheter le spécialiste du stockage de données EMC pour environ 67 milliards de dollars

Le géant de l'informatique américain Dell va racheter le mastodonte du stockage de données EMC pour environ 67 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus importantes transactions jamais réalisées dans le secteur, ont indiqué lundi les deux entreprises. Selon un communiqué commun, "les actionnaires d'EMC vont recevoir 24,05 dollars par action en numéraire" en plus de titres spéciaux liés à la valeur sur le marché de VMware, filiale d'EMC, soit en tout 33,15 dollars par action. La transaction totale serait ainsi évaluée à "environ 67 milliards de dollars", précise le communiqué. Le conseil d'administration d'EMC a approuvé l'opération et envisage de recommander aux actionnaires d'EMC de donner leur feu vert à la transaction. "La combinaison de Dell et EMC va créer le groupe de technologie détenu par des intérêts privés le plus important au monde", dans un marché de la technologie de l'information évalué à 2.000 milliards de dollars, souligne le texte. Selon l'accord, Dell et ses propriétaires -- son fondateur et patron Michael Dell ainsi que les sociétés d'investissement MSD Partners et Silver Lake-- vont acquérir EMC tandis que VMware restera une société cotée en bourse. La transaction sera également financée par de la dette nouvelle et en numéraire.

