Paris (AFP). Atos acquiert la branche informatique de Xerox et décolle en bourse

Le groupe français Atos s'offre la branche informatique de Xerox pour 855 millions d'euros, tout en mettant en place un partenariat qui va lui permettre de rester l'un des plus importants fournisseurs du groupe américain de reprographie. Cette acquisition permet à Atos de "tripler sa taille aux Etats-Unis" et ce pays va devenir son premier marché dans le monde, a souligné le groupe. "On ne surprend personne. C'était l'un de nos objectifs stratégiques. Donc, on le fait", a expliqué son PDG Thierry Breton au quotidien Les Echos de vendredi. L'opération va donner à Atos accès aux grands clients américains de Xerox, qui ont "très bien reçu" la transaction, a assuré le numéro deux du groupe, Charles Dehelly, lors d'une conférence téléphonique. L'action du groupe français de services informatiques prenait près de 6% vendredi matin à la Bourse de Paris. A 09H13 (08H13 GMT), le titre gagnait 5,89% à 63,32 euros, dans un marché en hausse de 0,98%. Le montant de la transaction a été fixé à 1,05 milliard de dollars (855 millions d'euros), mais pourrait être ajusté à la hausse de 50 millions de dollars à la finalisation, précisent les deux parties dans des communiqués séparés. Le groupe français attend de cette acquisition une augmentation de son bénéfice par action de 10% "dès la première année," a précisé le PDG Thierry Breton lors de la même réunion. Atos et Xerox espèrent finaliser l'opération au premier semestre 2015. Elle reste d'ici là soumise à l'accord des autorités compétentes. "L'activité informatique de Xerox que nous reprenons est déjà rentable, en croissance, et elle n'a pas besoin d'être restructurée", s'est réjoui M. Breton. Les activités de Xerox ITO, qui emploient 9.800 personnes (dont 4.500 aux Etats-Unis) devraient générer un profit de 115 millions de dollars en 2014. "Nous reprenons des infrastructures informatiques de grande qualité avec notamment 21 +data centers+ (centres de stockage de données, NDLR), a-t-il noté. La transaction inclut aussi la signature d'un contrat d'exclusivité avec Atos, qui deviendra pendant cinq ans la SSII attitrée de Xerox. Il s'agit du même type de partenariat qu'Atos avait déjà signé en 2011 lors de l'acquisition de la branche informatique de Siemens. "Nous avons vu combien il était structurant et bénéfique pour notre activité en Allemagne, en Europe de l'Est et du Nord. On a une véritable culture du partenariat chez Atos. Intégrer l'informatique de nos clients, intégrer des équipes nouvelles et investir dans l'innovation avec nos partenaires, c'est devenu un vrai savoir-faire", a encore expliqué M. Breton. - Doublement du chiffre d'affaires - L'acquisition permettra accessoirement à Atos de se renforcer au Mexique, "qui était un vrai manque" dans son dispositif, a relevé M. Breton. Cette acquisition est annoncée alors que s'achève à peine l'OPA réussie d'Atos sur Bull.

