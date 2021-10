Jérusalem (AFP). Jérusalem: nouvelle attaque au couteau, l'auteure neutralisée

Une nouvelle attaque au couteau a été commise lundi près du quartier général de la police à Jérusalem et son auteur, une femme, a été blessée par balles par un policier, a indiqué la police israélienne. Il s'agit de la deuxième attaque à l'arme blanche à Jérusalem au cours de la même journée, et de la 17e depuis le 3 octobre contre des Israéliens et des juifs. Un garde-frontière a repéré une femme à pied au comportement suspect à ses yeux et lui a dit de s'arrêter, a indiqué la police israélienne. Lorsqu'il l'a rattrapée, elle a sorti un couteau et l'a blessé, apparemment légèrement. Il a sorti son arme et l'a "neutralisée", a encore affirmé la police. L'auteur de l'attaque a été hospitalisée.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire