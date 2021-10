Lourde défaite du MDMSA Badminton à Talence

Stéphane Renault, coach du MDMSA, ne s'attendait pas à un tel score. Certes, il y avait des signes avant-coureurs : le forfait de la leader Natalia Perminova, blessée, et une Maja Tvrdy de retour mais affaiblie par une entorse à la cheville. Mais l'entraîneur s'attendait au moins à obtenir le bonus défensif : "Je l'espérais avec le simple homme 2, le simple dame 1 et le double homme. On repart sans rien."

"Sans rien", la formule est juste. Les Normands n'ont pas remporté un seul match. Antoine Bébin, favori face à Pierric Cajot, s'incline au troisième set. Sylvain Ternon, outsider face à Luvas Claerbout, n'a pas fait illusion.

Chez les dames, ce ne fut pas mieux. La favorite Juliane Piron se fit surprendre par Yaëlle Hoyaux tandis qu'Emmanuelle Leblic, nouvelle venue pour remplacer Natalia Perminova et Maja Tvrdy, ne remporta que neuf points en deux sets face à Anastasia Cheryakova.

Aucun double remporté

Les doubles ne firent que confirmer la supériorité de Talence : Antoine Bebin et Freek Golinski s'inclinent de justesse face à Jordan Corvée et Svetoslav Stoyanov ; Maja Tvrdy et Emmanuelle Leblic sont sévèrement battues par Verlaine Faulmann et Yaëlle Hoyaux. Les doubles mixtes se conclurent également par des défaites.

Stéphane Renault, lui, se tourne vers l'avenir : "Il devient impératif d'être performant en novembre pour la réception de Bordeaux et en décembre à Oullins." Sinon, l'espoir d'un top 4 s'envolera.