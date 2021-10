Au cinquième étage d’un immeuble, une dizaine de partenaires a en effet créé l’éco appart’!

Celui-ci a deux objectifs : remettre de la vie dans un immeuble où 30% des logements sont vides mais aussi faire découvrir aux Caennais qu’il est possible de rénover et d’entretenir un logement en faisant attention à l’environnement et à son porte-monnaie.

Écoutez les explications de Christian Demeure, président de l’association Unir la ville, l’un des partenaires de l'éco appart: