Moscou (AFP). Syrie: l'armée russe dit avoir bombardé 60 cibles terroristes, intensification des frappes

L'armée russe a affirmé vendredi avoir bombardé 60 "cibles terroristes" en Syrie au cours des dernières 24 heures, soit une très forte intensification des frappes russes depuis le début de leur intervention le 30 septembre. "Les avions russes ont fait 67 sorties depuis la base aérienne de Hmeimim () et bombardé 60 cibles terroristes" dans les provinces de Raqa (est), Lattaquié (nord-ouest), Hama (centre), Idleb (nord-ouest) et Alep (nord-ouest), a déclaré le chef-adjoint de l'état-major russe, le général Igor Makouchev. Lors des frappes précédentes, l'armée russe parlait de 10 à 25 cibles frappées en moyenne. "Visés par les avions russes, les militants subissent de fortes pertes et sont obligés de changer de stratégie, de se disperser, de se camoufler soigneusement et de se cacher dans des localités", a précisé M. Makouchev. "Dans ces conditions propices aux frappes efficaces, les forces armées russes continuent d'utiliser systématiquement l'aviation et intensifient les bombardements", a-t-il ajouté. Moscou a pour la première fois annoncé des pertes dans les rangs des combattants "terroristes" en se basant sur des interceptions radio. Selon le ministère de la Défense, dont les affirmations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante sur le terrain, 300 "terroristes" dans les provinces de Raqa et d'Alep ont été tués lors de ces frappes. L'une des frappes dans la province de Raqa a visé "l'état-major du groupe Liwa al-Haq, détruit par une bombe de haute précision. Selon des interceptions radio, deux responsables haut placés du groupe Etat islamique et environ 200 militants ont été tués" à la suite de cette frappe, a précisé M. Makouchev. Par ailleurs, "environ 100 militants ont été tués" dans la province d'Alep, selon la même source. Les frappes visaient "des postes de commandement, des noeuds de communication, des entrepôts de munitions et de carburant, ainsi que des bases d'entraînement des terroristes", a indiqué M. Makouchev. Selon l'état-major russe, "six postes de commandement et noeuds de communication, six entrepôts de munitions, 17 camps et bases d'entraînement de terroristes" ont été détruits par les bombardements, a-t-il déclaré sans préciser dans quels provinces syriennes. Depuis le début le 30 septembre de son intervention militaire en Syrie, la Russie, fidèle allié du régime de Damas, a effectué des bombardements depuis des avions de combat et des croiseurs en mer Caspienne mais n'a pas engagé de troupes au sol. L'armée syrienne a annoncé officiellement jeudi le lancement d'une offensive terrestre majeure avec le soutien des bombardements effectués par la Russie, dont "l'escalade des activités militaires" inquiète l'Otan.

