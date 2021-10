Cardiff (Royaume-Uni) (AFP). Mondial de rugby: Dulin et Nakaitaci aux ailes face à l'Irlande

Brice Dulin et Noa Nakaitaci ont été titularisés aux ailes du XV de France, pour affronter l'Irlande dimanche à Cardiff (17h45) en match décisif pour la première place de la poule D de la Coupe du monde. L'entraîneur Philippe Saint-André s'appuyera par ailleurs sur l'ossature de l'équipe victorieuse du Canada (41-18), avec en plus le retour de Louis Picamoles en N.8. En fait, la seule incertitude concernait l'aile droite, un poste laissé vacant par la blessure de Yoann Huget. Brice Dulin, qui est barré à son habituel poste d'arrière, récupère le poste grâce à sa science du jeu aérien face à une équipe d'Irlande forte dans ce domaine. A l'autre aile, Noa Nakaitaci, ménagé contre le Canada, fera son retour. Wesley Fofana et Mathieu Bastareaud formeront pour la 13e fois la paire de centres des Bleus, devant l'arrière Scott Spedding. La charnière Tillous-Borde - Michalak, installée depuis les matches de préparation en août, conserve sa place. Par ailleurs, le pilier gauche Vincent Debaty, ménagé depuis le début de la semaine en raison d'une "pointe" figure bien sur le banc des remplaçants, aux côtés notamment du deuxième ligne Alexandre Flanquart et du troisième ligne Bernard Le Roux. Composition du XV de France: Spedding - Dulin, Bastareaud, Fofana, Nakaitaci - (o) Michalak, (m) Tillous-Borde - Chouly, Picamoles, Dusautoir (cap.) - Papé, Maestri - Slimani, Guirado, Ben Arous Remplaçants: Kayser, Debaty, Mas, Flanquart, Le Roux, Parra, Tales, Dumoulin

