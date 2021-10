Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 10 et 11 octobre

MANCHE



Tout ce week-end, c'est la 4ème édition du salon du bien-être à Granville. 45 exposants sont présents et des conférences et des ateliers sont proposés pendant ces deux journées. Rendez-vous ce samedi de 11h à 20h et ce dimanche de 11h à 19h dans la salle de Hérel de Granville. L'entrée est de 4€, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Plus d'infos ICI



Dans le cadre d'Octobre Rose, une marche pour le dépistage des cancers du côlon et du sein est organisée ce dimanche à l'hippodrome de Saint-Martin-de-Bréhal, départ à 14h et inscriptions à partir de 13h30. L'association «Ensemble Soutenons le Dépistage des Cancers» vous propose au choix une marche de 4 km ou 8 km. Une participation de 2€ vous est demandée.



L'association «Les Agnelets» organise ce dimanche la 2ème édition du vetathlon d'Agneaux au départ du parc de la mairie à 14h30. Il s'agit d'enchaîner seul ou par équipe de 2, deux boucles en course à pied suivi de trois boucles de VTT et de terminer par une boucle en course à pied. L'inscription est de 8€ en individuel et c'est 12€ par équipe de 2. Plus d'infos sur ICI



CALVADOS



Le thème de la danse est à l'honneur pour la fête du timbre 2015, tout ce week-end à la Grange aux Dîmes de Ouistreham Riva-Bella. L'occasion de venir s'amuser avec des expositions, des animations et bien d'autres choses encore. C'est ce samedi de 9h30 à 18h et dimanche de 9h30 à 17h30. L'entrée est gratuite.



ORNE



Ce dimanche, assistez aux courses sur l'hippodrome de la Bergerie, avec Tendance Ouest. Amateur de beaux spectacles, retrouvez les plus grandes écuries de plats et d’obstacles dans un cadre champêtre, convivial et familial. De nombreux jeux pour les enfants et restauration sur place. Toutes les informations sur Courses du Pin



Tout ce week-end, se tient à Condé-sur-Sarthe, le Festival gastronomique Girolles et Casseroles. La cuisine des 5 continents est à l'honneur cette année pour ce salon de la Gastronomie. Expositions, marché, dégustations, cueillette sont au programme. L'entrée est à 15€, c'est 6€ pour les enfants.

Tout ce week-end, c'est le salon Orna Miniatures au Hall des expositions d'Argentan. Plus de 50 exposants de miniatures sont présents avec des maquettes, des figurines, des voitures ou encore des bâteaux. C'est samedi après-midi et dimanche toute la journée. L'entrée est de 3€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Tout ce week-end, c'est la Foire Saint-Denis de Montilly-sur-Noireau. Au programme : des expositions de matériels agricoles et de voitures, de nombreux déballeurs en tout genre, des animaux et une foire aux chevaux. L'entrée est gratuite, rendez-vous samedi et dimanche pour en profiter.



Tout ce week-end, ce sont les 24h camions au Mans. En plus des essais et des courses, il y a un défilé de camions décorés, une parade concert, une animation de piste, un Urban Trial Show et bien d'autres animations. Rendez-vous samedi et dimanche sur le circuit du Mans. Plus d'infos ICI



Samedi, c'est la fête du jeu à l'Aigle. Petits et grands peuvent y trouver de quoi se divertir. C'est gratuit et pour tous les âges. Rendez-vous ce samedi de 14h à 17h pour en profiter au Centre culturel des Tanneurs. Retrouvez toutes les infos sur L'Aigle