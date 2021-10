Bruxelles (AFP). Syrie: l'Otan inquiète de l'escalade russe, Washington prédit à Moscou des pertes humaines

L'Otan s'est inquiétée jeudi de l'"escalade" de l'engagement militaire russe en Syrie, exhortant à nouveau Moscou à cesser de soutenir le régime de Bachar al-Assad, et s'est dite prête à défendre chacun de ses membres, "y compris la Turquie". De son côté, le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, a prédit que l'armée russe subirait bientôt ses premières pertes humaines dans le conflit syrien. "En Syrie, nous avons observé une escalade inquiétante des activités militaires russes", a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, au cours d'une réunion des 28 ministres de la Défense de l'Alliance à Bruxelles. "Ceci est particulièrement pertinent au regard des violations récentes de l'espace aérien de l'Otan par des avions russes", a estimé M. Stoltenberg après qu'Ankara a vivement dénoncé des incursions aériennes russes à la frontière turco-syrienne. Prévue de longue date, la rencontre ministérielle a eu pour toile de fond les tensions croissantes avec la Russie, qui a entamé le 30 septembre une campagne intensive de bombardements en Syrie. Présent à Bruxelles, le ministre américain de la Défense a averti que Moscou en paierait bientôt le prix. "Je m'attends à ce que, dans les prochains jours, la Russie commence à subir des pertes" humaines, a-t-il pronostiqué. Le responsable américain a aussi estimé que les Russes misaient sur le mauvais camp en Syrie et exhorté le président Vladimir Poutine à s'aligner sur la stratégie américaine d'une Syrie sans Assad. "Ils ont déclenché une offensive terrestre ensemble avec le régime syrien, faisant fi de l'illusion qu'ils sont intervenus pour combattre l'(organisation) Etat islamique", a-t-il accusé. Au nom de l'Alliance, Jens Stoltenberg a répété que l'Otan, qui a renforcé ces derniers mois ses moyens de déploiement sur ses flancs Est et Sud, était plus prête que jamais à défendre chacun de ses membres, "y compris la Turquie". Parallèlement, M. Stoltenberg a plaidé pour des "initiatives afin de trouver une solution politique à la crise en Syrie", même si l'Otan n'est pas collectivement impliquée dans cette guerre. "Ce qui m'inquiète, c'est que les Russes ne visent pas principalement l'EI mais d'autres groupes de l'opposition et qu'ils soutiennent le régime", a reproché M. Stoltenberg. Ce dernier a de nouveau appelé la Russie à jouer "un rôle constructif dans la lutte contre l'EI et à ne pas continuer à soutenir le régime al-Assad", considérant que l'intervention russe "compliquait encore" la recherche d'une solution. Washington "ne coopéra avec la Russie tant qu'elle poursuivra cette stratégie erronée", a renchéri Ashton Carter, tout en lui laissant la "porte ouverte" en cas de changement d'attitude. - Soldats britanniques aux Pays baltes - Par ailleurs, pendant la réunion ministérielle, Londres a annoncé avoir décidé de dépêcher un petit contingent de militaires dans les Pays baltes et en Pologne, dans le cadre du renforcement de la "réactivité" de l'Otan. Mais ce déploiement à long terme, destiné à rassurer les anciens membres du Bloc de l'Est, n'est pas qualifié de "permanent" car cela contreviendrait à l'accord-cadre signé en 1997 par l'Otan et la Russie. Dans le même esprit, les ministres ont approuvé la création de deux nouveaux petits quartiers généraux en Slovaquie et en Hongrie, qui s'ajouteront aux six déjà mis sur pied dans d'autres pays d'Europe orientale. De Berlin, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a pour sa part jugé jeudi que les Occidentaux devaient "traiter la Russie correctement" et lui parler d'égal à égal, critiquant le président américain Barack Obama pour avoir qualifié Moscou de puissance régionale. Enfin, la détérioration de la situation sécuritaire en Afghanistan s'est invitée à l'ordre du jour à Bruxelles.

