Bruxelles (AFP). L'Otan voit une escalade inquiétante des Russes en Syrie  

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a qualifié jeudi "d'escalade inquiétante" l'activité militaire de la Russie en Syrie, alors que Moscou multiplie des frappes massives en soutien au régime de Bachard al-Assad depuis une semaine. "En Syrie, nous avons observé une escalade inquiétante des activités militaires russes. Nous allons analyser les derniers développements et leurs implications pour la sécurité de l'Alliance", a déclaré M. Stoltenberg en arrivant à une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance atlantique à Otan à Bruxelles. A Damas le chef d'état-major de l'armée syrienne a souligné que les frappes russes en Syrie ont permis d'affaiblir l'organisation extrémiste Etat islamique (EI) et d'autres groupes armés, de même qu'elles ont aidé les forces du régime sur le terrain. "Après les frappes aériennes russes qui ont diminué la capacité de combat de l'EI et des autres groupes terroristes, les forces armées syriennes ont gardé l'initiative militaire", a affirmé le général Ali Abdallah Ayoub, cité par la télévision d'Etat. Il a par ailleurs annoncé que les forces armées syriennes avaient "commencé aujourd'hui (jeudi) une vaste offensive en vue d'écraser les groupes terroristes et libérer les régions et les localités qui ont souffert du terrorisme et de ses crimes". Mercredi, une source militaire avait affirmé à l'AFP le début d'"une vaste opération terrestre" dans "le nord de la province de Hama", dans le centre du pays. L'armée syrienne est revigorée par les bombardements de l'aviation et désormais la marine russe, une semaine après le début de l'intervention militaire de Moscou qui a redonné de l'élan au régime de Bachar al-Assad.

