Donnez une voiture au Secours Populaire d'Alençon

Intrusions, importantes dégradations et vols : vitres brisée, et même la voiture utilisée pour le fonctionnement du centre qui a été brûlée, c'est ce que vient de subir le Secours Populaire, situé Rue Odolant Desnos, non loin de la gare Sncf d'Alençon.

Laurie Toussaint, coordinatrice du Secours Populaire à Alençon :

Le secours populaire d'Alençon lance donc un appel au don … d'une voiture, même usagée ... pour pouvoir continuer à assurer ses activités bénévoles, au bénéfice des plus démunis.