Jérusalem (AFP). Trois nouvelles attaques à l'arme blanche contre des Israéliens, un agresseur tué

Six personnes ont été blessées jeudi à Jérusalem, Tel-Aviv et près d'une colonie en Cisjordanie occupée dans trois attaques à l'arme blanche, dont l'un des auteurs a été abattu, ont indiqué la police et l'armée israéliennes. Ces agressions portent à huit le nombre d'attaques à l'arme blanche perpétrées contre des Israéliens et des juifs en six jours. A Tel-Aviv, l'agresseur a blessé une jeune soldate israélienne avec un tournevis, ainsi que trois autres personnes plus légèrement, a dit la police. Un autre soldat l'a pourchassé et abattu, selon la même source. La soldate est légèrement blessée, a indiqué l'armée selon qui les faits se sont produits tout près du ministère de l'Intérieur. Un photographe de l'AFP a vu le corps de l'agresseur derrière ce ministère. L'agresseur a été décrit comme un "terroriste" arabe par la police, ce qui peut signifier qu'il s'agit d'un Palestinien ou d'un Arabe israélien. En Cisjordanie occupée, un Palestinien a poignardé et grièvement blessé jeudi après-midi un civil israélien près de la colonie juive de Kiryat Arba, à l'est d'Hébron, a indiqué l'armée israélienne. Le secteur est le lieu de tensions vives et permanentes entre Palestiniens et colons israéliens. L'armée recherche l'agresseur qui a pris la fuite, a-t-elle dit. Le civil israélien a été évacué vers des services d'urgence. Plus tôt dans la journée, un Palestinien de 19 ans, du camp de réfugiés de Chouafat à Jérusalem-Est occupée, a grièvement blessé au cou un juif orthodoxe israélien, sur un grand axe séparant les quartiers juifs orthodoxes des quartiers palestiniens au nord de la ville. L'agresseur a été arrêté, a indiqué la police israélienne.

