L'Agenda en Normandie : vendredi 9 octobre

MANCHE



Dans le cadre d'Octobre Rose, une marche pour le dépistage des cancers du côlon et du sein est organisée ce dimanche à l'hippodrome de Saint-Martin-de-Bréhal, départ à 14h et inscriptions à partir de 13h30. L'association «Ensemble Soutenons le Dépistage des Cancers» vous propose au choix une marche de 4 km ou 8 km. Une participation de 2€ vous sera demandée.



L'association «Les Agnelets» organise ce dimanche la 2ème édition du vetathlon d'Agneaux au départ du parc de la mairie à 14h30. Il s'agit d'enchaîner seul ou par équipe de 2, deux boucles en course à pied suivi de trois boucles de vtt et de terminer par une boucle en course à pied. L'inscription est de 8€ en individuel et c'est 12€ par équipe de 2. Plus d'infos sur Les Agnelets



CALVADOS



Ce vendredi, c'est le lancement de la tournée "Autour de la guitare", au Zénith de Caen. 2h45 de concert avec de grands guitaristes : Jean-Félix Lalanne, Johnny Clegg, Axel Bauer, Christopher Cross ou encore Paul Personne. "Autour de la guitare" c'est ce vendredi au Zénith de Caen, vous avez remporté vos places sur Tendance Ouest.



Ce vendredi, assistez au concert des Innocents au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. À voir et écouter une sélection de leurs succés et de leurs nouveaux titres, comme «L'autre Finistère», «Un homme extraordinaire» ou encore «Colore». L'entrée est à 23€ sur place. C'est ce vendredi soir à 20h au BBC à Hérouville-Saint-Clair. Plus d'infos sur BBC



Le thème de la danse à l'honneur pour la fête du timbre 2015, tout ce week-end à la Grange aux Dîmes de Ouistreham Riva-Bella. L'occasion de venir s'amuser avec des expositions, des animations et bien d'autres choses encore. C'est samedi de 9h30 à 18h et dimanche de 9h30 à 17h30. L'entrée est gratuite.



ORNE



Samedi, c'est la fête du jeu à l'Aigle. Petits et grands pourront y trouver de quoi se divertir. C'est gratuit et pour tous les âges. Rendez-vous ce samedi de 14h à 17h pour en profiter au Centre culturel des Tanneurs. Retrouvez toutes les infos sur L'Aigle



Dimanche, c'est la 1ère édition des Elles de l'Orne à Damigny. Une course organisée dans le cadre d'Octobre Rose, mois de mobilisation contre le cancer du sein. C'est une course ou une marche de 4,3 km au profit de l'association. Des séances d'échauffement et d'étirement sont prévues avant et après l'épreuve. Toutes les femmes sont invitées à y participer. L'inscription est de 10€. Inscriptions en ligne sur Les Elles de l'Orne