Hockey: le We Can Be Heroes Tour démarre sa campagne à Rouen !

Cette tournée à initiative de la Fédération Française de Hockey sur glace au nom de "We Can Be Heroes Tour" démarrera donc sur l'Ile Lacroix samedi 10 octobre prochain avec une patinoire qui sera aux couleurs de 2017 et un tifo géant sera deployé dans les tribunes.

De nombreuses animations seront organisées tout autour de la patinoire. Des places pour les championnats du monde et des goodies seront à gagner.

En amont de cette rencontre, le magasin Décathlon de Barentin organisera également des animations de découverte du hockey en présence de la mascotte de l'équipe de France Oscar.

Cette première étape sera le début d'une longue tournée à travers les 14 villes qui composent aujourd'hui la Ligue Magnus. Amiens, Strasbourg, Brest, Angers, Lyon, Bordeaux, Morzine, Chamonix, Grenoble, Gap, Dijon, Epinal et Briançon seront tour à tour mises à l'honneur.

Pratique. Retrouvez la vidéo de promotion de l'événement ici.