L'Agenda en Normandie : jeudi 8 octobre

MANCHE



Tout ce week-end, c'est la 4ème édition du salon du bien-être à Granville. 45 exposants seront présents et des conférences et des ateliers seront proposés pendant ces deux journées. Rendez-vous ce samedi de 11h à 20h et ce dimanche de 11h à 19h dans la salle de Hérel de Granville. L'entrée est de 4€, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Plus d'infos sur ICI ou sur ICI



CALVADOS



A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 octobre, c'est la fête de l'énergie à Caen. De nombreuses animations sont prévues. C'est gratuit et ouvert à tous. Rendez-vous dés aujourd'hui au Pavillon, situé 10 quai François Mitterrand à Caen. Retrouvez le programme complet des animations sur Caen la Mer



Dimanche, c'est la 12ème édition de la fête franco-britannique de Vire. Un riche programme vous attend avec un vide-greniers, des jeux, de la gastronomie, un marché artisanat et métiers d'art et un concours de chevaux. Rendez-vous à Vire, ce dimanche de 10h à 18h. C'est gratuit et ouvert à tous.



ORNE



Jusqu'au 24 octobre, l’Orne se met aux couleurs des danses jazz et urbaines avec l'arrivée du Festival Jazz'Orne Danse dans 3 communes, Alençon, l'Aigle et Bagnoles de l'Orne. Retrouvez le programme complet sur la page Facebook Festival Jazz'Orne Danse et sur Jazz'Orne Danse



Tout ce week-end, ce sont les 24h camions au Mans. En plus des essais et des courses, il y aura un défilé de camions décorés, une parade concert, une animation de piste, un Urban Trial Show et bien d'autres animations. Rendez-vous samedi et dimanche sur le circuit du Mans. Plus d'infos sur 24h Camions