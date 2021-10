Basket : l'USOM au Hainaut en toute confiance

L'USO Mondeville a réalisé une très belle prestation pour venir à bout de Charleville-Mézières, samedi 3 octobre (76-65). Devant quasiment d'un bout à l'autre de la rencontre, les Mondevillaises ont affiché autant de maîtrise que de talent face à une formation attendue en milieu de tableau de Ligue féminine. Elles n'ont jamais tremblé, dans le sillage d'une Marine Johannes étincelante (22 points et 5 passes décisives) d'une Michelle Plouffe déjà omniprésente (20 points, 8 rebonds et 3 passes décisives) et d'une Marième Badiane au double double révélateur de sa capacité d'adaptation au plus haut niveau français (13 points et 10 rebonds).

Mondeville a une profondeur de banc toute relative, la faute à un nombre de professionnelles réduit à six éléments, mais peut s'appuyer sur un cinq majeur très compétent. Derrière, la qualité de son centre de formation n'a jamais été aussi précieuse. La saison ne fait que commencer, certes, mais l'USOM séduit déjà. "On peut s'améliorer en défense, tempère Romain L'Hermitte. Il y a eu trop de largesses contre Charleville. Mais ce que j'ai aimé, c'est notre capacité à passer en mode rouleau-compresseur. On a été très adroites (11/17 à trois points) parce que notre balle bouge bien. Il y a beaucoup de confiance, de solidarité et de combativité dans cette équipe."

Le Hainaut, prochain adversaire des Bas-Normandes, est prévenu. Mais c'est avec la plus grande méfiance que la troupe de KB Sharp prendra la route du Nord, le 10 octobre.