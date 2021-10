Une Seinomarine part faire un raid à Bali

Pour la première fois, Laurence Lemains, qui habite près du Havre, et ses coéquipières Florence et Claire, participent à cette aventure.

Une aventure humaine et sportive

"Nous étions simplement collègues de travail et en janvier dernier, nous avons commencé à en parler, explique Laurence. Nous sommes toutes les trois sportives et avions cette même envie de participer à des choses exotiques." Après avoir regroupé les fonds nécessaires, notamment auprès du mécénat du groupe Safran, les trois sportives ont commencé leur entraînement. Course à pied, VTT, courses d'orientation et canoë-kayak, voilà ce qui les attend tout au long de la semaine. Mais le plus dur pour le trio, qui concourt sous le nom de la Team Safran, ce seront les conditions climatiques. Car le climat chaud et humide de Bali diffère de notre climat normand. "Il va falloir aussi s'adapter au terrain hostile en termes de typologie, ce sera difficile physiquement pour notre organisme", avoue Laurence.

Gageons que les distributions de dictionnaires auprès des enfants scolarisés et les missions d'éveil artistique auprès des jeunes permettent aux raideuses en herbe de retrouver des forces entre deux courses.