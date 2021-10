Le Saint-Andrew's, c'est l'Ecosse quai de Juillet

Une entrée qui ressemble à s'y méprendre à une taverne typique, devanture rouge vif et vitraux en damier. L'intérieur est tout aussi dépaysant. De jolies tables rondes, un calme intimiste et toute une ambiance 100% bois. Détail rare, l'établissement peut asseoir à la même table une quinzaine de convives.



De 9,50 euros à 25,50 euros.

Pas de propositions à la carte, mais différents menus à partir de 9,50 euros (menu “green cocotte”) et jusqu'à 25,50 euros (menu “swing”). On y trouve de tout : fruits de mer, viandes rouges, poissons, plats du terroir… Pas particulièrement écossais, certes. Je me décide pour un menu “birdie” à 19,50 euros. Huit huîtres de Blainville, suivies d'un magret de canard aux griottes avec sa succulente purée de pois cassés, et d'un “dôme de poire caramélisé” en dessert, sans compter le pain, excellent, qui se tartine volontiers de beurre salé. Rien à dire ! Ma voisine de table a été ravie par sa soupe à la citrouille, et pas moins par son pavé de b½uf à la bordelaise. Une adresse d'où l'on ressort rassasié, et décidé à y revenir en couple ou en plus grande tablée.



Pratique. Le Saint-Andrew's, 9, quai de Juillet. Ouvert tous les jours sauf samedi midi, mercredi soir, dimanche et jours fériés. Tél. 02 31 86 26 80.