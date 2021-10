Programmation: concentré de culture et de contre-culture au 106

Salle de référence, le 106 accueille des têtes d'affiche nationales et internationales. Parmi celles-ci et pour la première fois, Alpha Bondy ou encore Birdy Nam Nam viennent à Rouen. Déjà complet pour Louane, le 106 donne comme chaque année la parole aux jeunes créateurs via le 106 Expérience. Un échantillon des concerts à venir :