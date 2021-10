Aden (AFP). Yémen: attaque à la roquette contre l'hôtel où loge le Premier ministre à Aden

Un hôtel à Aden, deuxième ville du Yémen, où logent le Premier ministre, Khaled Bahah, et des membres de son gouvernement, était mardi matin en feu après avoir été touché par trois roquettes, selon un source de sécurité et des témoins. "Il y a eu des morts et des blessés" dans l'attaque, a déclaré à l'AFP un responsable provincial qui a requis l'anonymat, sans préciser s'il y a des ministres parmi les victimes. M. Bahah, également vice-président de la République, et ses ministres, se sont installés à Aden à leur retour de six mois d'exil en Arabie saoudite. Des colonnes de fumée se formaient au dessus de l'hôtel Al-Qasr, situé dans la banlieue ouest d'Aden (sud), déclarée capitale "provisoire" du Yémen après sa reprise à la mi-juillet aux rebelles chiites Houthis pro-iraniens, a rapporté un correpondant de l'AFP. Des ambulances et des équipes de la défense civile se rendaient sur le lieu de sinistres, ont indiqué des témoins, ajoutant que les roquettes s'étaient abattues sur l'entrée de l'hôtel.

