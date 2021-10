Monument jeu d'enfants: 17ème édition ce week-end

Ce week-end, les 3-12 ans sont chaleureusement conviés dans les monuments nationaux. Des animations leur sont spécialement proposées.

A Carrouges samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h, les enfants pourront faire cuire leur pain comme à l'époque et visiter les différentes pièces du lieu.

Au Mont Saint Michel, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h, jeu de piste à base d'énigmes et jeux de société seront proposés aux familles.

Retrouvez le programme complet sur www.monuments-nationaux.fr

Ecoutez Xavier Bailly, administrateur du château de Carrouges et de l'abbaye du Mont Saint Michel, nous présenter l'opération: