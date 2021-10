Kaboul (AFP). Afghanistan: MSF dénonce un crime de guerre après le bombardement de son hôpital

L'organisation Médecins sans frontières (MSF) se dit dimanche "écoeurée" par les justifications des autorités afghanes au bombardement meurtrier, probablement par l'armée américaine, de son hôpital à Kunduz, estimant qu'elles équivalent à "reconnaître un crime de guerre". L'ONG a évacué son hôpital de la ville du nord de l'Afghanistan, hors d'état de fonctionner après le bombardement de samedi qui a fait 22 morts. Dans un communiqué dimanche soir, le directeur général de MSF Christopher Stokes s'est attaqué aux justifications de responsables afghans, selon lesquelles des combattants talibans se trouvaient dans l'établissement et s'en servaient comme base - ce que dément l'organisation humanitaire d'urgence. "Ces déclarations impliquent que les forces afghanes et américaines aient décidé ensemble de raser un hôpital entièrement fonctionnel.() Cela équivaut à reconnaître qu'il s'agit d'un crime de guerre", a déclaré M. Stokes. De plus, a-t-il ajouté, "cela contredit totalement les premières tentatives du gouvernement américain de minimiser les conséquences des attaques comme n'étant qu'un +dommage collatéral+". La fermeture du centre de soins Kunduz est un coup terrible pour la population civile prise dans les combats entre l'armée afghane et les rebelles talibans pour le contrôle de cette ville du nord afghan. C'est le seul établissement de la région capable de soigner les blessures de guerre les plus graves. "L'hôpital de MSF n'est plus en état de fonctionner. Les patients qui se trouvent dans un état critique ont été transférés vers d'autres établissements médicaux. Plus aucun employé de MSF ne travaille dans l'hôpital", a déclaré à l'AFP Kate Stegeman, porte-parole de l'ONG en Afghanistan. "A l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire si le centre de traumatologie de Kunduz rouvrira ou pas", a-t-elle ajouté. La tragédie a vite viré à la polémique. MSF a réclamé qu'une enquête "exhaustive et transparente" soit confiée à un "organisme international indépendant", qualifiant d'"insuffisante" l'enquête américaine annoncée par le président Barack Obama. L'ONG affirme avoir transmis préventivement les coordonnées GPS de son hôpital aux armées afghane et américaine. Or les bombardements se sont poursuivis "pendant plus de 45 minutes" après que l'ONG a averti les armées afghane et américaine que son établissement avait été touché par de premiers tirs. "Les impacts étaient très ciblés, toujours sur le même bâtiment. L'avion est parti, puis il est revenu pour redonner suite à une série d'impacts, exactement sur le même bâtiment", a expliqué à l'AFP le Dr Bart Janssens, directeur des opérations de MSF. - Situation 'confuse et compliquée' - Le président américain Barack Obama a présenté ses "plus profondes condoléances" après l'attaque dans laquelle 12 employés de MSF et dix patients, dont trois enfants, ont péri, mais il a dit attendre les résultats de l'enquête "avant de porter un jugement définitif sur les circonstances de cette tragédie". Pour sa part, le secrétaire à la Défense américain Ashton Carter a qualifié la situation de "confuse et compliquée". Pourtant, l'ONU est vite montée au créneau, qualifiant ce bombardement d'"inexcusable". La frappe aérienne pourrait relever du "crime de guerre" si elle était jugée "délibérée par la justice". Selon un responsable américain, l'enquête va porter sur le rôle joué par un avion américain AC-130, un appareil dérivé de l'avion de transport C-130 équipé de plusieurs canons pour mener des opérations d'appui au sol. - 'Aucun coup de feu' -

