Paris (AFP). Ligue 1: Ibra bat l'OM et Pauleta, Angers et Caen aux anges

Zlatan Ibrahimovic n'a pas battu que Marseille (2-1) mais aussi le record de Pauleta sous le maillot du Paris SG, avec ses 109e et 110e buts inscrits, sur penalty, tandis qu'Angers et Caen peuvent épingler le classement où ils sont 2e et 3e au terme de cette 9e journée de L1. . Zlatan, Trapp et les penalties Le clasico entre PSG et OM n'est vraiment pas un match comme les autres. Celui-ci restera aussi dans l'histoire. Tout a basculé sur une folle histoire de penalties. Contre toute attente, c'est Marseille qui domine le début de match, avec un but de Batshuayi à la 30e minute. Puis "Ibra" obtient un penalty pour une sortie de Mandanda: 109e but pour le Suédois qui égale à ce moment le record de Pauleta sous le maillot parisien toutes compétitions confondues (1-1, 41e). Rolando, déjà très critiqué sous le maillot de l'OM, commet alors dans la foulée une main: le nouveau "péno" de "Zlatan" est à retirer ? Pas de problème. Et l'ex-joueur du Milan AC et du Barça bat ainsi "l'Aigle des Açores" avec son 110e but sous les couleurs du club de la capitale française (2-1, 44e). Ce n'est pas fini: Aurier est ensuite fautif et Barrada a droit lui aussi à son penalty que Trapp détourne ! Le gardien allemand, recruté par les dirigeants parisiens pour être décisif, fait là oublier ses boulettes du match contre Bordeaux en septembre (2-2). Incroyable scénario. Trapp sera encore inflexible face à Cabella en toute fin de match. . Marseille dans un trou noir Bielsa, en démissionnant au soir de la première journée de L1, a jeté un sort à Marseille. L'OM est 16e à 15 points derrière son ennemi juré, le PSG, toujours solide leader. Que va-t-il se passer maintenant ? "Lass" Diarra est la très bonne pioche du mercato marseillais, mais il ne peut pas tout faire seul. Michel s'est perdu dans sa communication cette semaine, en accusant certains joueurs de choisir leurs matches. Avec, à la clé, une triste défaite en Europa League contre le modeste Liberec, dont le coach fut longtemps barman dans les boîtes de nuit de Prague La suite du calendrier pour l'OM en octobre ne sera pas simple: en L1, il y aura Lorient (qui a dominé Bordeaux 3 à 2 dimanche) et Lille qui vient de se réveiller. En C3, il y aura Braga, club portugais d'un autre calibre que Liberec. Le PSG attend lui son match de gala contre le Real Madrid en C1 le 21 octobre, sur une autre planète, loin du trou noir marseillais. . Angers et Caen aux anges, Ntep stoppé Et les autres matches? Le nul de Rennes à Monaco (1-1), dimanche après-midi, a permis à Angers de solidifier sa 2e place, devançant seulement à la différence de buts Caen, étonnant 3e après avoir battu Saint-Etienne (1-0). Le Paris SG ne s'attendait sans doute pas à voir ces deux équipes dans son rétroviseur, à cinq unités derrière lui. Concernant le match à Monaco, une image restera. C'est celle du coup dur pour Rennes et pour l'équipe de France: Ntep s'est arrêté brusquement dans sa course, se tenant l'arrière de la cuisse gauche avant d'être évacué sur une civière. Les images de sa rage et de sa frustration parlent d'elles-mêmes: l'attaquant à compris qu'il ne serait pas disponible pour les matches amicaux de l'équipe de France en octobre, contre l'Arménie à Nice le 8 et à Copenhague le 12 contre le Danemark. La phrase de la journée revient à Christophe Galtier, coach des Verts consterné par la défaite de son équipe: "C'est à croire que j'ai dû faire ma causerie dans une autre langue ou alors que pendant ce temps-là certains joueurs devaient avoir soit des boules Quiès soit des casques sur les oreilles. Ce n'est pas une déception, c'est de la colère profonde". Résultats de la 9e journée de la Ligue 1 de football:

