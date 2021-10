Londres (AFP). Mondial de rugby: l'Afrique du Sud avance, l'Angleterre tremble

L'Afrique du Sud, victorieuse de l'Ecosse (34-16), a fait un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde, pour laquelle l'Angleterre s'apprête à jouer un match décisif face à l'Australie. Deux semaines après leur stupéfiante défaite face au Japon (34-32), les Springboks impressionnent. Les voilà solidement arrimés en tête de la poule B, grâce à leurs succès sur les Samoa (46-6) puis l'Ecosse. Ils seront assurés d'accéder aux quarts de finale en cas de succès sur les Etats-Unis mercredi au Stade olympique de Londres. Les Ecossais ont également leur destin en main. Le XV du Chardon décrochera sa qualification en cas de succès face aux Samoa le samedi 10 octobre, même sans point de bonus. Pour les Ecossais, il s'agira d'un véritable huitième de finale. En revanche, le Japon, vainqueur des Samoa (26-5) devra l'emporter face aux Etats-Unis le 11 octobre et compter sur une contre-performance des Sud-Africains ou des Ecossais pour atteindre les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Les Cherry Blossoms peuvent notamment regretter les points de bonus "oubliés" face à l'Ecosse (défaite 45-10) ou face aux Samoans, apathiques et qui n'ont encaissé que deux essais. Les Japonais, qui menaient largement à la mi-temps (20-0), n'ont pas "cherché" le point de bonus en seconde période. -Peur sur Twickenham- Les espoirs des Japonais vont alimenter la dernière semaine de la Coupe du monde. En revanche, le sort de l'Angleterre, pays organisateur, se joue dans la soirée. Il plane au-dessus de Twickenham le spectre d'une humiliation sans précédent: être évincé de la Coupe du monde avant les quarts de finale, en cas de défaite face à l'Australie (19h00 GMT, 21H00 françaises). Un affront ultime auquel toutes les nations-hôtes ont jusque-là échappé mais qui rôde autour des hommes de Stuart Lancaster, soumis à une énorme pression depuis leur défaite samedi dernier face au pays de Galles (28-25). Les conséquences d'une sortie de piste dépasseraient le simple cadre du terrain et les égos meurtris. World Rugby et la Fédération anglaise (RFU) ont massivement investi sur l'événement, dessiné pour être la Coupe du monde la plus lucrative de tous les temps ainsi qu'une vaste opération de communication pour le ballon ovale. Sans l'Angleterre en course, l'intérêt du pays pourrait tomber en flèche, au détriment des diffuseurs, pubs, partenaires etc. Bref, on flaire la catastrophe à tous les échelons et la visite de soutien du prince Harry à l'entraînement du XV de la Rose jeudi est sans doute loin d'être anodine

