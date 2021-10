Beyrouth (AFP). La Russie réaffirme viser l'EI en Syrie, les Etats-Unis doutent toujours

La Russie a réaffirmé samedi cibler le groupe Etat islamique (EI) en Syrie mais les Etats-Unis ont réitéré leurs critiques envers Moscou, qui chercherait en priorité à défendre le régime. Selon le ministère de la Défense russe, une série de frappes ces dernières 24 heures ont détruit un poste de commandement et un bunker de l'EI près de Raqa (nord-est), la "capitale" de l'organisation extrémiste qui contrôle près de la moitié du territoire syrien. Les avions russes ont en outre détruit un entrepôt de munitions et visé un camp d'entraînement du groupe jihadiste dans la province d'Idleb (nord-ouest), selon le ministère. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui a encore affirmé que l'EI n'était pas présent dans la province d'Idleb, a de son côté fait état de frappes russes avant l'aube aux environs de Raqa. D'après l'OSDH, six civils, dont une femme et ses quatre filles, ont été tués samedi dans des raids aériens sur le secteur de Jabal al-Zawiya, dans la province d'Idleb. Ils auraient été menés par des avions russes, selon l'ONG. Moscou aurait également fait bombarder samedi la ville d'Al-Qaryataïne, contrôlée par l'EI dans la province de Homs (centre). La veille, des raids russes avaient touché un hôpital de campagne dans un village de la province de Lattaquié (ouest), bastion du régime, d'après l'OSDH. L'établissement a été endommagé mais aucune victime n'est à déplorer, a expliqué à l'AFP un porte-parole de l'ONG Médecin sans frontières, qui gérait cette structure il y a un an mais l'avait depuis cédée à des groupes médicaux locaux. Du début mercredi de l'intervention russe en Syrie à vendredi, ce sont "plus de 60 frappes visant plus de 50 sites d'infrastructures" de l'EI que l'aviation russe a effectuées, a affirmé un haut responsable de l'état-major russe, le général Andreï Kartapolov, assurant que cela avait semé la "panique" chez les jihadistes et qu'"environ 600" d'entre eux avaient abandonné leurs positions. Le général Kartapolov a prévenu que Moscou allait "intensifier" ses frappes en Syrie. - 'Le problème, c'est Assad' - Déclenché en 2011 par une révolte populaire brutalement réprimée, le conflit déjà très complexe a pris un nouveau tournant avec l'implication des Russes, alliés d'un régime qui a perdu les deux-tiers du territoire syrien dans les combats. Pour le président américain Barack Obama, une coopération avec Moscou sur le dossier syrien reste possible à condition que les Russes cessent de considérer le président Bachar al-Assad comme un rempart face à l'EI et reconnaissent le besoin d'un changement de régime. "Le problème ici, c'est Assad et la violence qu'il inflige au peuple syrien, et ça doit s'arrêter", a affirmé vendredi le président américain Barack Obama. Selon des sources syriennes et l'OSDH, la Russie vise l'EI mais aussi et surtout le Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, et ses alliés rebelles islamistes. Elle frappe également, dans une moindre mesure, des petits groupes rebelles soutenus par les Etats-Unis. Al-Nosra et ses alliés ont infligé au régime ses revers les plus significatifs cette année alors que l'EI a concentré l'essentiel de ses opérations contre des groupes rebelles rivaux, à l'exception de la ville de Palmyre (centre) prise au gouvernement en mai. - 'Catastrophe assurée' - Samedi, le général Kartapolov a répété que la Russie ne visait que des "terroristes" en Syrie. Mais comme le pouvoir syrien -à la différence des Occidentaux-, le Kremlin qualifie de "terroriste" tout groupe combattant le régime d'Assad.

