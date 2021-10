Los Angeles (AFP). Etats-Unis: jusqu'à dix morts dans une fusillade dans une université d'Oregon

Jusqu'à dix personnes ont été tuées et plus de 20 blessées jeudi lors d'une fusillade dans une université de l'Etat américain de l'Oregon, selon les autorités locales, qui ont indiqué que le tireur avait été arrêté. Entre sept et dix personnes sont mortes et 20 ont été blessées, selon la chaîne locale KATU, qui cite un responsable de la police de l'Oregon, Bill Fugate. Le tueur, qui pourrait avoir été abattu par la police, a méthodiquement tiré sur ses victimes, passant d'une salle de cours à l'autre de l'université d' Umpqua, dans une zone rurale de cet Etat du nord-ouest des Etats-Unis, selon les médias locaux. "Nous avons été alertés sur une possible fusillade à l'université d'Umpqua vers 10H38", a précisé le bureau du shérif du comté local sur son compte Twitter. "Les étudiants et le personnel des facultés sont évacués en bus", a-t-il indiqué. "Hé, je vais bien. Physiquement. On nous emmène en bus hors du campus", a témoigné sur Twitter une étudiante, Kayla Marie. "Oh mon dieu, quelqu'un tire sur le campus" et "Les étudiants courent partout. Mon Dieu", avait-elle écrit une heure plus tôt. Un policier du bureau du shérif de la ville de Roseburg, non loin de l'université, le sergent Aaron Dunbar, interrogé en direct sur CNN, n'a pas confirmé le bilan. "Nous n'avons pas encore de bilan (), je crains que ça ne soit proche" du chiffre de dix morts et 20 blessés graves, a-t-il indiqué. Au moins vingt personnes sont dans un état critique, dont une femme qui a été touchée à la poitrine, selon CNN qui cite des médias locaux. Le campus universitaire, où étudient quelque 3.000 personnes, a été évacué et bouclé, pompiers, police et parents inquiets se précipitant sur les lieux dès les premières rumeurs qu'une tuerie avait eu lieu. Onze blessés ont été évacués mais deux sont morts ensuite, a indiqué un responsable des pompiers du comté de Douglas, Ray Shoufler. La police avait déjà arrêté le tireur lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, a-t-il précisé sur CNN. La police a fouillé les étudiants à leur sortie du campus, à la recherche d'éventuels complices et d'armes. "Tout le monde s'est précipité sur les lieux. Nous avons toujours des dizaines d'agents là-bas. Ils sont en train de fouiller toute l'université. C'est un campus rural donc il y a 12 ou 15 immeubles et ils doivent procéder salle par salle, immeuble par immeuble, et s'assurer que toutes les installations sont sûres", a expliqué le sergent Aaron Dunbar. Le tueur aurait posté un message sur les réseaux sociaux avant la fusillade, selon plusieurs médias. Le président Barack Obama a été informé du déroulement des évènement par sa conseillère en sécurité intérieure et a demandé à rester informé régulièrement, a indiqué un responsable de l'administration américaine. - nouvelle tuerie - Les fusillades sont très fréquentes dans les lycées et universités aux Etats-Unis - l'une d'elles avait déjà eu lieu dans un lycée du Dakota du sud mercredi faisant un blessé et une autre début septembre dans une université de Sacramento avait fait un mort et deux blessés. Le 16 avril 2007, un étudiant de 23 ans avait tué 32 personnes avant de se donner la mort sur le campus de l'université de Virginia Tech, à Blacksburg (Virginie). C'est le pire massacre de l'histoire du pays en temps de paix. Un jeune homme de 20 ans avait massacré 26 personnes, dont 20 enfants, dans l'école de Sandy Hook à Newtown (Connecticut), le 14 décembre 2012. Dans une Amérique choquée par la mort des écoliers, Barack Obama avait alors tenté de pousser vers un durcissement de la législation sur les armes. Mais sans succès.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire