Paris (AFP). Syrie: c'est Daech qu'il faut viser et pas d'autres, réclame le président Hollande

"C'est Daech qu'il faut viser et pas d'autres" en Syrie, a réclamé jeudi le président français François Hollande, à la veille de recevoir à Paris son homologue russe Vladimir Poutine, dont l'aviation mène depuis deux jours des bombardements sur le sol syrien. "Ce qui vient de se produire confirme encore que premièrement nous devons trouver une transition politique qui ne pourra pas passer par (le président syrien) Bachar Al-Assad, deuxièmement qu'il faut que le régime arrête immédiatement ses bombardements odieux contre les populations civiles, et troisièmement que ce soit bien contre Daech que les frappes se fassent, toutes les frappes d'où qu'elles viennent : c'est Daech qu'il faut viser et pas d'autres", a déclaré à la presse le président Hollande.

