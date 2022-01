Washington (AFP). La Russie a mené un nombre significatif de frappes sur Raqa ces dernières heures

La Russie a mené ces dernières heures "un nombre significatif de frappes sur Raqa", le fief du groupe Etat islamique dans le nord de la Syrie, a indiqué mardi un responsable américain. Les Russes ont prévenu les Américains avant de mener ces frappes, qui "pourraient" avoir impliqué notamment des missiles tirés depuis des bâtiments en mer et des bombardiers à long rayon d'action, a précisé cette source. Deux semaines après le crash d'un avion russe dans le Sinaï, qui a fait 224 morts, la Russie a admis mardi pour la première fois qu'il s'agissait d'un "attentat" à la bombe et a promis de traquer les responsables tout en intensifiant ses frappes en Syrie. Il faut que "les criminels se rendent compte que le châtiment est inévitable", a déclaré le président russe Vladimir Poutine. La France a également bombardé Raqa dans la nuit de lundi à mardi, pour la deuxième fois en 24 heures, après les attentats meurtriers de Paris vendredi revendiqués par le groupe Etat islamique. Les frappes ont détruit un centre de commandement et un centre d'entraînement, a annoncé le ministère français de la Défense. Le responsable américain a indiqué qu'avant de mener leurs frappes, les Russes avaient prévenu le centre de commandement des opérations aériennes de la coalition contre l'EI, situé au Qatar. Les bombardements russes sur Raqa "n'affectent pas les opérations de la coalition, et nous n'avons pas annulé de missions à cause d'elles", a-t-il précisé.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire