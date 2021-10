L'Agenda en Normandie : vendredi 2 octobre

MANCHE

Tout ce week-end, rendez-vous à la traditionnelle Foire Saint Denis de Brix. Cette foire millénaire rassemble plus de 200 exposants et accueille chaque année près de 25 000 personnes. Au programme, foire aux chevaux, ovins, et animaux de compagnie, concours, vide-greniers, démonstration de dressage et bien d'autres animations. Rendez-vous, samedi et dimanche, à Brix pour la Foire Saint Denis. L'entrée est gratuite, le parking est à 3€.



Tout ce week-end également, c'est le Festival du Jeu de Société à Equeurdreville-Hainneville, sur le thème des contes. Samedi soir, des jeux "live" seront proposés aux adultes et dimanche matin un jeu de piste sera réservé aux enfants. Les inscriptions se font sur place. Il y aura aussi des contes, lus dans des coins réservés. Plus d'infos sur la page Facebook de l'événement.

CALVADOS

Dimanche, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'AS St Etienne sur sa pelouse. Les deux équipes sont respectivement 6ème et 2ème au classement. 120 minutes de live depuis le Stade Michel d'Ornano. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 16h45 avec Maxence Gorrégues et Sylvain Letouzé.



Dimanche, à Ouistreham, c'est l'élection de Super Mamie. Une élection sous le signe du partage et de l'échange. Rendez-vous, ce dimanche à 14h30 au Gymnase Gérard Legoupil de Ouistreham Riva-Bella. L'entrée est à 10€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation auprès de l'Office de Tourisme. Retrouvez plus d'infos ICI

ORNE

Ce soir, une soirée zen est organisée au centre aquatique Alencéa d'Alençon. De multiples bougies installées autour des bassins pour créent une ambiance chaleureuse et des étudiants de l'école de kiné d'Alençon offrent un massage détente, inscription sur place le soir même. Rendez-vous, ce vendredi soir de 20h à 21h45 pour en profiter.



Demain, le club des Roulettes Gacéennes organise une journée «Tous en Roller». Les moniteurs diplômés vous attendent pour vous faire partager gratuitement les joies de cette pratique. C'est ce samedi de 10h à 17h, sur la place du château. Cette journé sera suivie d'un bal de promo, une soirée rollers pour tous de 19h à 23h dans la Halle des Sports de Gacé.