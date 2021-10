Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Syrie: Damas fustige les frappes françaises, applaudit l'initiative russe

Le chef de la diplomatie syrienne Walid Mouallem a fustigé mercredi les frappes françaises et britanniques en Syrie, qualifiées d'"agression contre la souveraineté" de la Syrie, et "applaudi" le projet de résolution antiterroriste russe. "Les actions militaires conduites par le Royaume-Uni et la France sur le territoire syrien constituent "une flagrante violation du droit international et une agression contre la souveraineté syrienne" a déclaré M. Mouallem devant le Conseil de sécurité, selon le texte de son intervention fourni par la mission syrienne à l'ONU. "Ceux qui veulent vraiment combattre le terrorisme sur le territoire syrien doivent se coordonner et coopérer avec le gouvernement syrien, dont l'armée mène seule la bataille contre le terrorisme", a ajouté M. Mouallem. Paris a mené une frappe dimanche contre un camp d'entraînement des jihadistes de l'Etat islamique à Deir Ezzor (est), et Londres avait effectué une opération en août dans la région de Raqqa (nord) pour éliminer un jihadiste britannique accusé de préparer des attentats en Europe. En revanche, M. Mouallem a "applaudi" l'initiative russe visant à la création d'une coalition régionale et internationale pour combattre le terrorisme. La Russie a présenté mercredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution antiterroriste, visant, selon le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, à "coordonner toutes les forces qui font face à l'Etat islamique et aux autres structures terroristes". Moscou a mené mercredi ses premiers bombardements en Syrie, affirmant viser des objectifs de l'EI.

