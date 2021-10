Paris (AFP). Ligue des champions: de ManU au PSG, à chaque groupe son affiche

De Manchester United, acculé avant de recevoir Wolfsburg, au PSG, en déplacement au Shakhtar Donetsk, en passant par la Juventus Turin qui accueille Séville, la 2e journée de Ligue des Champions mercredi sera riche en belles affiches. . GrA - duel à distance pour Paris et le Real Shakhtar Donetsk (UKR) - Paris SG: après des débuts sérieux sans être flamboyants contre Malmö (2-0 à domicile), le Paris SG se déplace à Lviv, en Ukraine, pour un match plus relevé contre le Shakhtar Donetsk. Le club ukrainien a tenu tête au grand Bayern Munich la saison dernière en huitièmes de finale aller et s'appuie sur une colonie brésilienne talentueuse. Il a toutefois été corrigé 4-0 par le Real Madrid au premier match, a perdu Douglas Costa et Luiz Adriano à l'intersaison et aura face à lui un PSG au grand complet. Malmö (SWE) - Real Madrid (ESP): Le Real Madrid s'est-il remis de son week-end frustrant ? Tenu en échec par Malaga (0-0) malgré une pluie d'occasions, le club espagnol espère bien se consoler avec des buts contre le modeste Malmö. Ce d'autant que sa star Cristiano Ronaldo n'a plus marqué depuis trois matches et son triplé contre Donetsk en Ligue des Champions (3-0). En cas de doublé, le Portugais deviendra le meilleur buteur de l'histoire de son club, ex aequo avec Raul (323 buts). . GrB - United, le choc après le cauchemar Manchester United (ENG) - Wolfsburg (GER): la dernière fois qu'ils ont entendu l'hymne de la Ligue des Champions, les hommes de Louis Van Gaal ont vu le défenseur Luke Shaw en pleurs et sous oxygène après une vilaine double fracture de la jambe et ont perdu contre le PSV Eindhoven (2-1). Actuel leader de Premier League, le club mancunien doit se reprendre dès mercredi à domicile face à l'autre favori pour les huitièmes de finale, Wolfsburg. CSKA Moscou (RUS) - PSV Eindhoven (NED): tombeur surprise de United au premier match, Eindhoven a une carte à jouer dans ce groupe B. Cela passe par une victoire chez l'actuel leader du championnat de Russie, qui a vendu chèrement sa peau à Wolfsburg lors de la première journée. . GrC - L'Atletico peut confirmer Atletico Madrid (ESP) - Benfica Lisbonne (POR): grâce à un doublé d'Antoine Griezmann, l'Atletico s'est tiré sans trop de dommages de son difficile déplacement en Turquie lors de la première journée. Contre le Benfica, vainqueur sur le même score contre Astana (2-0), les Colchoneros ont l'occasion de faire un premier pas vers la qualification. Astana (KAZ) - Galatasaray (TUR): pour le premier match de poule de C1 jamais disputé au Kazakhstan, Astana reçoit le seul adversaire quelque peu à sa portée. Battu 2-0 à Lisbonne pour son entrée en matière dans la compétition, le club kazakh n'a pas trop de complexe à avoir par rapport à Galatasaray, défait sur le même score à domicile par l'Atletico. . GrD - Duels de mals en point Juventus Turin (ITA) - Séville (ESP): en difficulté en compétition nationale mais plus heureux en Europe. La Juventus Turin et Séville, qui s'affrontent pour décider de la tête de leur groupe, sont loin d'avoir réussi leur début de saison, malgré leurs succès respectifs contre City (2-1) et Gladbach (3-0). Un succès de prestige pourrait les aider à inverser la tendance. Mönchengladbach (GER) - Manchester City (ENG): pour Gladbach et City non plus, ça ne va pas fort en championnat national. Mais, des deux clubs, les Citizens ont bien plus de pression avant leur déplacement: ils ont beaucoup dépensé cet été pour se renforcer (De Bruyne, Sterling, Otamendi) et espérer enfin franchir les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Comme leur rivaux d'United, ils n'ont déjà plus vraiment droit à l'erreur dans leur poule.

